Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Журналист оценил реакцию фон дер Ляйен на заявление СВР фразой «ее трясет»

Христофору: реакция фон дер Ляйен на заявление СВР говорит о боязни правды
Yves Herman/Reuters

Нервная реакция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на заявление СВР о том, что Украина готовит атаки на Россию с территории Прибалтики, выдает ее страх перед правдой. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал журналист Алекс Христофору.

Он задался вопросом, почему факты о запуске украинских дронов с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен «в такое бешенство» и «почему ее так трясет».

Попытки обвинить Россию во лжи просто циничны, так как Евросоюзу хорошо известно, с чьей территории ВСУ наносят удары, считает журналист.

«Да, она ловко подбирает слова: мол, Украина никогда не желала зла Эстонии, вот даже извинилась. Это циничная ложь, с которой ЕС еще придется разбираться», — сказал Христофору.

19 мая пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Украина готовит удары по российской территории из Латвии. По информации ведомства, Киев планирует запускать БПЛА с территории прибалтийских республик для уменьшения времени подлета. В тот же день президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны якобы не используется для ударов Украины по РФ.

Позже Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что сообщения российской разведки о подготовке Украиной ударов дронов по РФ с территории Латвии являются «совершенно неприемлемыми».

Ранее Каллас резко отреагировала на заявление СВР о подготовке Украиной ударов из Латвии.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!