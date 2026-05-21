Христофору: реакция фон дер Ляйен на заявление СВР говорит о боязни правды

Нервная реакция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на заявление СВР о том, что Украина готовит атаки на Россию с территории Прибалтики, выдает ее страх перед правдой. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал журналист Алекс Христофору.

Он задался вопросом, почему факты о запуске украинских дронов с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен «в такое бешенство» и «почему ее так трясет».

Попытки обвинить Россию во лжи просто циничны, так как Евросоюзу хорошо известно, с чьей территории ВСУ наносят удары, считает журналист.

«Да, она ловко подбирает слова: мол, Украина никогда не желала зла Эстонии, вот даже извинилась. Это циничная ложь, с которой ЕС еще придется разбираться», — сказал Христофору.

19 мая пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Украина готовит удары по российской территории из Латвии. По информации ведомства, Киев планирует запускать БПЛА с территории прибалтийских республик для уменьшения времени подлета. В тот же день президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны якобы не используется для ударов Украины по РФ.

Позже Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что сообщения российской разведки о подготовке Украиной ударов дронов по РФ с территории Латвии являются «совершенно неприемлемыми».

Ранее Каллас резко отреагировала на заявление СВР о подготовке Украиной ударов из Латвии.