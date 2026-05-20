Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Каллас резко отреагировала на заявление СВР о подготовке Украиной ударов из Латвии

Каллас обвинила Россию в слабости из-за заявления СВР об ударах Украины из Латвии
Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла заявления о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по России. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Заявления о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать их воздушное пространство, являются полной чушью, и Россия это знает. Угрозы Москвы в адрес стран Балтии являются признаком не силы, а слабости», — написала Каллас.

По ее утверждению, Россия якобы пытается «запугать» Европу, ради сокращения помощи Украине. Глава дипломатии ЕС считает, что правильным ответом будет поступить наоборот и увеличить поддержку Киева, а также укрепить оборону Европы.

19 мая пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Украина готовит удары по российской территории из Латвии. По информации ведомства, Киев планирует запускать БПЛА с территории прибалтийских республик для уменьшения времени подлета. В тот же день президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны якобы не используется для ударов Украины по РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию СВР о подготовке Украиной атак из Латвии.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!