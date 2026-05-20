Каллас резко отреагировала на заявление СВР о подготовке Украиной ударов из Латвии

Каллас обвинила Россию в слабости из-за заявления СВР об ударах Украины из Латвии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла заявления о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по России. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Заявления о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать их воздушное пространство, являются полной чушью, и Россия это знает. Угрозы Москвы в адрес стран Балтии являются признаком не силы, а слабости», — написала Каллас.

По ее утверждению, Россия якобы пытается «запугать» Европу, ради сокращения помощи Украине. Глава дипломатии ЕС считает, что правильным ответом будет поступить наоборот и увеличить поддержку Киева, а также укрепить оборону Европы.

19 мая пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Украина готовит удары по российской территории из Латвии. По информации ведомства, Киев планирует запускать БПЛА с территории прибалтийских республик для уменьшения времени подлета. В тот же день президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны якобы не используется для ударов Украины по РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию СВР о подготовке Украиной атак из Латвии.