США пригрозили лишить виз палестинских дипломатов при ООН

США пригрозили аннулировать визы палестинским дипломатам при ООН, пытаясь добиться отказа постоянного наблюдателя Палестины Рияда Мансура от участия в выборах на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы Госдепартамента США.

По данным Reuters, в телеграмме также содержалось предупреждение о возможных мерах против Палестинской национальной администрации, если делегация не отзовет кандидатуру Мансура.

Как утверждает агентство, сотрудники американского посольства в Иерусалиме получили телеграмму с требованием уведомить палестинскую сторону о позиции Вашингтона. В документе говорилось, что возможное назначение Мансура на пост вице-председателя Генассамблеи ООН якобы усиливает напряженность и может помешать реализации мирного плана президента США по сектору Газа.

Ранее США не выдали визу российскому дипломату.