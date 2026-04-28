Небензя пригрозил США арбитражем из-за невыдачи визы российскому дипломату

Eduardo Munoz Alvarez/AP

США не выдали въездную визу представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя в ходе 48-й сессии комитета, сообщает ТАСС.

Российский дипломат отметил, что Вашингтон продолжает злоупотреблять своим статусом страны, на территории которой расположена штаб-квартира ООН.

«И в этом году въездная виза для участия в работе 48-й сессии Комитета по информации ГА ООН, несмотря на своевременно поданные документы, не была выдана представителю российской делегации», — сказал Небензя.

Он квалифицировал это бездействие как грубое и систематическое нарушение обязательств по соглашению о принимающем государстве.

Постпред РФ выразил надежду на то, что Секретариат ООН примет «исчерпывающие меры по прекращению этой порочной политизированной практики вплоть до запуска процедур арбитража». В российском постоянном представительстве уточнили, что визу не получил замдиректора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.

До этого Небензя заявлял, что ЕС способствовал превращению Украины в глобальный хаб для теневой торговли вооружением, которое оттуда попадает в руки радикалов в Африке, Азии и Латинской Америке. Свои обвинения в адрес ЕС он подкрепил данными Института изучения войны (США) о том, что каждый третий автомат, оказывающийся у экстремистских и террористических группировок по всему миру, имеет украинские корни.

Ранее постпред Украины в ООН Андрей Мельник оскорбил российского дипломата Василия Небензю на заседании.

 
