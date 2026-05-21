СМИ: Си Цзиньпин может скоро посетить КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин уже на следующей неделе может отправиться с визитом в КНДР. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

По имеющимся сведениям, лидер Китая может попытаться выступить посредником в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. Собеседники агентства утверждают, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время своего январского посещения Пекина попросил Си Цзиньпина помочь в посредничестве в отношениях между двумя корейскими государствами, и председатель КНР положительно отреагировал на эту просьбу.

Кроме того, свидетельством высокой вероятности скорого визита Си Цзиньпина в КНДР являются недавнее посещение Северной Кореи министром иностранных дел КНР Ван И и поездки сотрудников китайской службы безопасности и службы протокола председателя КНР в Пхеньян.

10 марта глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что дружба и сотрудничество между Пхеньяном и Пекином будут укрепляться.

Ранее лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения.

 
