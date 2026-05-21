В МИД Греции выразили протест Израилю из-за инцидента с активистами «Сумуд»

В МИД Греции выразили протест Израилю в связи с действиями министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который опубликовал видео с жестоким обращением с задержанными активистами флотилии «Сумуд». Об этом сообщается на сайте греческого внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что по распоряжению министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса по факту случившегося прошел марш протеста.

«Мы требуем полного уважения международного гуманитарного права и прав человека и призываем израильские власти быстро выполнить все процедуры и немедленно освободить греческих граждан», — говорится в публикации.

1 октября прошлого года военные суда Израиля захватили флотилию пропалестинских активистов «Сумуд». Бен-Гвир опубликовал запись, на которой израильские правоохранители валят на землю одну из активисток со связанными руками, а десятки других задержанных стоят на коленях лицом вниз. На фоне звучит израильский гимн. В подписи к видео Бен-Гвир назвал активистов «сторонниками терроризма».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дистанцировался от действий министра национальной безопасности, отметив, что они «не соответствуют нормам и ценностям Израиля», однако поддержал решение перехватить суда с активистами и распорядился как можно быстрее депортировать участников акции.

Ранее Нидерланды вызвали в МИД посла Израиля из-за пропалестинских активистов.