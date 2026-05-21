Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД Греции выразили протест Израилю из-за инцидента с активистами «Сумуд»

МИД Греции осудил действия Бен-Гвира из-за инцидента с активистами «Сумуд»
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В МИД Греции выразили протест Израилю в связи с действиями министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который опубликовал видео с жестоким обращением с задержанными активистами флотилии «Сумуд». Об этом сообщается на сайте греческого внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что по распоряжению министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса по факту случившегося прошел марш протеста.

«Мы требуем полного уважения международного гуманитарного права и прав человека и призываем израильские власти быстро выполнить все процедуры и немедленно освободить греческих граждан», — говорится в публикации.

1 октября прошлого года военные суда Израиля захватили флотилию пропалестинских активистов «Сумуд». Бен-Гвир опубликовал запись, на которой израильские правоохранители валят на землю одну из активисток со связанными руками, а десятки других задержанных стоят на коленях лицом вниз. На фоне звучит израильский гимн. В подписи к видео Бен-Гвир назвал активистов «сторонниками терроризма».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дистанцировался от действий министра национальной безопасности, отметив, что они «не соответствуют нормам и ценностям Израиля», однако поддержал решение перехватить суда с активистами и распорядился как можно быстрее депортировать участников акции.

Ранее Нидерланды вызвали в МИД посла Израиля из-за пропалестинских активистов.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!