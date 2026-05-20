Нидерланды вызвали в МИД посла Израиля из-за пропалестинских активистов

Власти Нидерландов вызвали посла Израиля в МИД для объяснений после публикации видео с жестоким обращением с задержанными активистами флотилии «Сумуд», среди которых были шесть подданных королевства. Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным журналистов, поводом стала публикация министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром в соцсети X видеозаписи, на которой израильские правоохранители валят на землю одну из активисток со связанными руками, а десятки других задержанных стоят на коленях лицом вниз. На фоне звучит израильский гимн. В подписи к видео Бен-Гвир назвал активистов «сторонниками терроризма».

Глава МИД Нидерландов Том Берендсен назвал обращение с задержанными и комментарий израильского министра «совершенно неприемлемыми». По его словам, он довел эту позицию до главы МИД Израиля Гидеона Саара, и заявил, что Нидерланды ожидают извинений от израильских властей. Кроме того, Берендсен подчеркнул, что Израиль должен содействовать безопасному и скорейшему возвращению нидерландских граждан на родину.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дистанцировался от действий Итамара Бен-Гвира, отметив, что они «не соответствуют нормам и ценностям Израиля», однако поддержал решение перехватить суда с активистами и распорядился как можно быстрее депортировать участников акции.

Активисты кампании Global Sumud Flotilla, перевозившие гуманитарную помощь в сектор Газа, в понедельник, 18 мая, были остановлены израильскими военными и правоохранителями в международных водах неподалеку от берегов Кипра. Как сообщили в МИД Нидерландов, задержанных доставляют в порт израильского города Ашдод. Среди участников акции — журналист нидерландской телерадиокомпании BNNVARA Гейс Сандерс.

1 октября прошлого года военные судна Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи судов и активисты, среди которых была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации.

Ранее Израиль задержал сестру президента европейского государства.

 
