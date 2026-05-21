Посол России усмотрел в обвинениях США против Кастро стремление к эскалации на Кубе

Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в соцсети X назвал обвинения США против одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро частью политики по усилению давления на остров.

По мнению дипломата, решение Вашингтона говорит о стремлении найти предлоги для эскалации напряженности вокруг Кубы.

Накануне США выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро. Речь идет об инциденте 30-летней давности, связанном с американскими самолетами. В 1996 году кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной властям Кубы — вошли в воздушное пространство острова и местные военные сбили два воздушных судна из трех.

Власти Кубы сочли обвинения США подлым и позорным актом политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом. Они подчеркнули,что самолеты Brothers to the Rescue неоднократно нарушали воздушное пространство Кубы, несмотря на официальные предупреждения Гаваны, поэтому действия Кубы были актом законной самообороны. Кроме того, власти США не обладают легитимностью и юрисдикцией для выдвижения обвинения против Кастро.

Ранее сообщалось о сценариях военного вторжения США на Кубу.

 
