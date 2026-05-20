Галузин возмутился реакцией Армении на угрозы Зеленского в адрес России

Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве поражены, что Армения предоставила свою площадку президенту Украины Владимиру Зеленскому для того, чтобы он озвучивал угрозы в отношении России. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Поражает, что никто с армянской стороны не одернул зарвавшегося гастролера из Киева, никто не осудил эти отвратительные высказывания», — сказал он.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который посетил Зеленский. Выступая на мероприятии, президент Украины заявил, что беспилотники Киева могут атаковать Москву во время празднования Дня Победы. На этом фоне министерство иностранных дел РФ вызвало армянского посла, заявив о предоставлении главе Украины трибуны «для озвучивания террористических угроз». Комментируя ситуацию, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что не обязан «реагировать на все подряд».

Ранее в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе».

 
