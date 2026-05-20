Грэм поприветствовал решение США выдвинуть обвинения Кастро: «На руках кровь американцев»

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм поприветствовал решение минюста США выдвинуть обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро в связи с инцидентом 30-летней давности, связанным с американскими самолетами. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Отличные новости, которые давно назрели. Снимаю шляпу перед Министерством юстиции США за то, что оно взялось за этих головорезов и тиранов, на руках которых кровь американцев. Отличная работа», — написал Грэм.

Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной к кубинским властям — вошли в воздушное пространство острова и кубинские военные сбили два воздушных судна из трех.

Сообщение о выдвинутом против Рауля Кастро обвинении прозвучало на фоне того, как президент США заявил, что «Америка не потерпит», чтобы «государство-изгой» занималось укрывательством «враждебных иностранных вооруженных сил, разведывательных служб и террористических организаций всего в 150 км» от США.

Ранее Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения, введенные США в адрес Кубы.