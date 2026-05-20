Шойгу назвал глумлением над армянами выступление Зеленского в Ереване

Алексей Майшев/РИА Новости

Ереван, предоставив украинскому лидеру Владимиру Зеленскому трибуну на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), поглумился над памятью армян. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В среду, 20 мая, он принял участие в заседании рабочей группы Совбеза. Шойгу на встрече обратил внимание, что Зеленский в ходе выступления в Армении угрожал ударами по военному параду в столице РФ.

«Это не что иное, как глумление над памятью более 1,5 млн армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни», — отметил секретарь СБ России.

С 4 по 5 мая в столице Армении прошел саммит ЕПС, который посетил Зеленский. Выступая на мероприятии, украинский лидер пригрозил, что беспилотники Киева могут атаковать Москву во время празднования Дня Победы. На этом фоне министерство иностранных дел РФ вызвало армянского посла, заявив о предоставлении главе Украины трибуны «для озвучивания террористических угроз». Комментируя ситуацию, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что не обязан «реагировать на все подряд».

Ранее в Государственной думе России задумались о порядочности после саммита в Армении с участием Зеленского.

 
