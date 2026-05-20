Трамп заявил о планах стать следующим премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп пошутил, что после окончания президентского срока мог бы претендовать на пост премьер-министра Израиля. Об этом он заявил журналистам.

По утверждению президента США, сейчас у него «в Израиле рейтинг 99%».

«Так что, может быть, после того как я закончу с этим, я буду баллотироваться на пост премьер-министра (Израиля. — прим. ред.)», — сказал он.

При этом Трамп положительно отозвался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, назвав его «очень хорошим человеком, который делает все, что я от него захочу».

Американский лидер также упомянул о возможности своего переизбрания на третий президентский срок в обход конституционных ограничений.

В апреле Трамп заявил о желании возглавить Венесуэлу после окончания его полномочий на посту президента США. Он выразил уверенность, что изучение испанского языка, который считается официальным в Венесуэле, не займет у него много времени, потому что он быстро осваивает языки.

Ранее Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

 
