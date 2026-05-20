В Финляндии всегда была большая прослойка элиты, выступающая за хорошие отношения с Россией. В первую очередь, речь идет о военных. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

При этом, по его мнению, президент Финляндии Александр Стубб вряд ли выражает их позицию, говоря о необходимости переговоров с Москвой. Эксперт считает, что лидер республики лишь учитывает их мнение.

Стубб потенциально мог бы выступить в роли переговорщика с Россией, однако он уже достаточно сказал негативного в ее адрес, добавил эксперт.

16 мая Стубб в интервью LRT объяснил необходимость диалога с Россией фразой «если ты не сидишь за столом, то тебя съедят на этом столе».

По его словам, сегодня Украина якобы находится в сильном положении, и поэтому РФ должна быть заинтересована в «начале диалога». Президент Финляндии также отметил «европейский интерес» в начале переговоров с Москвой.

