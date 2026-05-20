Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог раскрыл, кто в Финляндии выступает за хорошие отношения с Россией

Политолог Журавлев: финские военные выступают за хорошие отношения с РФ
Global Look Press

В Финляндии всегда была большая прослойка элиты, выступающая за хорошие отношения с Россией. В первую очередь, речь идет о военных. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

При этом, по его мнению, президент Финляндии Александр Стубб вряд ли выражает их позицию, говоря о необходимости переговоров с Москвой. Эксперт считает, что лидер республики лишь учитывает их мнение.

Стубб потенциально мог бы выступить в роли переговорщика с Россией, однако он уже достаточно сказал негативного в ее адрес, добавил эксперт.

16 мая Стубб в интервью LRT объяснил необходимость диалога с Россией фразой «если ты не сидишь за столом, то тебя съедят на этом столе».

По его словам, сегодня Украина якобы находится в сильном положении, и поэтому РФ должна быть заинтересована в «начале диалога». Президент Финляндии также отметил «европейский интерес» в начале переговоров с Москвой.

Ранее финский экономист объяснил необходимость разрыва связей с Украиной.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!