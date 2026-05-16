Финский экономист объяснил необходимость разрыва связей с Украиной

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х призвал премьер-министра Финляндии Петтери Орпо разорвать связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.

По словам эксперта, Хельсинки следует прекратить отправлять деньги и помощь Украине, иначе «полностью коррумпированный киевский режим» станет врагом финского государства.

До этого финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Финляндия должна в срочном порядке прекратить военную помощь Украине из-за очередного вторжения ее беспилотников в воздушное североевропейского государства.

Власти Финляндии утром 15 мая получали сообщения о дронах в воздушном пространстве страны. На этом фоне было остановлено авиасообщение в аэропорту Хельсинки. Президент Финляндии Александр Стубб после информации о БПЛА, которые могли залететь на территорию страны, заявил об отсутствии прямой военной угрозы стране.

Ранее в Хельсинки сотни автобусных рейсов отменили из-за угрозы атаки БПЛА.

 
