Полковник уличил Украину в попытках вызвать «социальный взрыв» в России

Руководство Украины пытается настроить россиян против собственного государства, у Киева для этих целей есть серьезная подпитка от стран Запада. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он указал, что Украина перешла на террористические методы ведения конфликта против России. ВСУ поражают гражданские объекты, чтобы вызвать социальный взрыв, констатировал военный.

При этом Европа «выложила денежки» на производство беспилотников для Киева. Сейчас в распоряжении Украины «большое количество различных типов летающих аппаратов», а также дальнобойные ракеты «Фламиного». Удары становятся «более массированные», подчеркнул Матвийчук.

Полковник в отставке также заявил, что средства ПВО ВС РФ справляются с задачей, однако на сегодня нет системы, которая будет сбивать «абсолютно все». Армия России делает все, чтобы защитить страну от угроз, сказал эксперт.

18 мая посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев ударами по гражданским объектам на территории России «движется к эскалации террористической войны». По его словам, действия украинской стороны «не могут трактоваться иначе как военные преступления», а ответ России «не заставит себя ждать».

