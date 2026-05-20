Предстоящий визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера будет иметь «позитивные сдвиги» в диалоге по решению на Укарине. У Москвы положительные ожидания на этот счет. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



«Я думаю, что тем для обсуждения может быть много. Главной темой в любом случае будет Украина. Мы понимаем, что на сегодняшний день многое зависит от позиции Украины, которую всячески тормозит Евросоюз. [Украинский лидер Владимир] Зеленский под давлением Запада тормозит [мирный] процесс», — сказал парламентарий.



Чепа добавил, что Россия, тем не менее, имеет позитивные ожидания от предстоящего визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.



«Каждая встреча имеет позитивный сдвиг. Любая встреча – это шаг вперед», — заключил депутат.



20 мая помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ближайшие недели.



По словам Ушакова, точные даты визита пока остаются неизвестными.

