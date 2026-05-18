В Армении заставляют уволиться женщину, на которую накричал Пашинян

Женщину, на которую накричал премьер-министр Армении Никол Пашинян, заставляют уволиться. Об этом пишет армянская газета Hraparak.

По ее данным, после стычки с Пашиняном женщине, которая работает врачом-гинекологом, позвонил главврач и попросил написать заявление об уходе. Она отказалась и заявила, что не боится преследований.

До этого на предвыборной акции Пашинян вышел из себя и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности. В частности, она обвинила политика в том, что он украл у нее «родину, брата и радость», а также растоптал армянское достоинство.

Поначалу Пашинян пытался спокойно отвечать на обвинения, но спустя время не выдержал, сменил тон и сорвался на крик. Он попутно обрушился с критикой на своих политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Пашинян обвинил их в трусости и дезертирстве и пообещал «всех нагнуть и размазать».

Журналистам Sputnik Армении удалось выяснить, что раскритиковавшая Пашиняна женщина — врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Арпине Согоян. Она рассказала, что ее брат, военный врач и высокопоставленный офицер Грант Папикян без вести пропал во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

