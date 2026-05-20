«Российская угроза» нужна Европе в качестве инструмента предотвращения распада Европейского союза. Об этом на своем сайте написал испанский журналист и писатель Рафаэль Поч-де-Фелиу.

««Российская угроза» — это не что иное, как инструмент предотвращения распада Европейского союза и оправдания перевооружения. В условиях, когда многое рушится, внешняя угроза со стороны злейшего врага важна как объединяющий элемент для европейского клуба, который всё больше раздробляется внутри себя и теряет свою значимость в мире», — написал он.

При этом Поч-де-Фелиу отметил, что изначально ложная «российская угроза» становится для Европы «самосбывающимся пророчеством», так как европейцы сами создают для себя опасность, провоцируя Москву.

«Вы можете ткнуть собаке или кошке в глаз и одновременно объявить, что она собирается укусить или ударить вас лапой, с уверенностью, что в итоге именно это с вами и произойдет», — отметил журналист.

Он также подчеркнул, что сейчас ситуация «гораздо опаснее», чем во время Холодной войны, однако в Европе никто этого не осознает.

В феврале профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что власти европейских стран пытаются убедить население в реальности «российской угрозы», чтобы направить деньги из соцфондов на создание армии и сокращение технологического отставания.

В апреле военно-политический эксперт Ян Гагин отметил, что руководство ЕС запугивает свое население в корыстных целях. Также в апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО и провозглашает Россию своим противником.

