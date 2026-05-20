Политолог Ткаченко: Меркель не подходит на роль переговорщика с РФ от ЕС

С одной стороны, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель является вполне комфортным для Москвы претендентом на роль переговорщика от Европейского союза (ЕС), а с другой — имеющиеся факты делают ее назначение на эту должность весьма сомнительным. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», — напомнил эксперт.

Более того, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. Москве же не интересен собеседник, который будет пытаться усилить позицию Киева, добавил он.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, министры иностранных дел стран — членов Европейского союза на следующей неделе обсудят достоинства потенциальных кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС.

По данным издания, в Брюсселе, помимо Меркель, обсуждают кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

Ранее в России допустили, что отношения с Европой восстановятся только через 40 лет.