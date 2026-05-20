Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика с Россией от ЕС

Политолог Ткаченко: Меркель не подходит на роль переговорщика с РФ от ЕС
Global Look Press

С одной стороны, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель является вполне комфортным для Москвы претендентом на роль переговорщика от Европейского союза (ЕС), а с другой — имеющиеся факты делают ее назначение на эту должность весьма сомнительным. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», — напомнил эксперт.

Более того, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. Москве же не интересен собеседник, который будет пытаться усилить позицию Киева, добавил он.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, министры иностранных дел стран — членов Европейского союза на следующей неделе обсудят достоинства потенциальных кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС.

По данным издания, в Брюсселе, помимо Меркель, обсуждают кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

Ранее в России допустили, что отношения с Европой восстановятся только через 40 лет.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!