Туск предупредил, что НАТО может «решительно отреагировать» при обострении на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что Североатлантический альянс может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести, и в ближайшем будущем, к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ», — сказал Туск.

Он выразил надежду, что «все НАТО , включая наших американских союзников, отнесутся очень серьезно к угрозам и провокациям», которые возникают в настоящее время.

«Нам бы хотелось избежать неприятных событий, но я не из тех, кто закрывает глаза на реальность и делает вид, что ничего не происходит», — сказал премьер Польши.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах.

19 мая Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовится наносить удары по России с территории Латвии для уменьшения времени подлета. Также в пресс-бюро СВР предупредили, что членство Латвии в НАТО не защитит страну от возмездия.

Ранее Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями» за использование ядерного оружия.