Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Туск предупредил, что НАТО может «решительно отреагировать» при обострении на Украине

Премьер Туск: НАТО может решительно отреагировать на происходящее на Украине
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что Североатлантический альянс может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести, и в ближайшем будущем, к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ», — сказал Туск.

Он выразил надежду, что «все НАТО , включая наших американских союзников, отнесутся очень серьезно к угрозам и провокациям», которые возникают в настоящее время.

«Нам бы хотелось избежать неприятных событий, но я не из тех, кто закрывает глаза на реальность и делает вид, что ничего не происходит», — сказал премьер Польши.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах.

19 мая Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовится наносить удары по России с территории Латвии для уменьшения времени подлета. Также в пресс-бюро СВР предупредили, что членство Латвии в НАТО не защитит страну от возмездия.

Ранее Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями» за использование ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!