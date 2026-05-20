На Западе набирает обороты такое явление как неоварварство, когда отменяются театральные постановки и гастроли, закрываются выставки, а люди из мира культуры находятся под санкциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство», — сказала она.

Захарова добавила, что неоварварство в культурной сфере является общим вызовом для всех. Она отметила, что если человечество с этим согласится, то наступит «конец цивилизации».

«Это крест на возможности узнавать друг друга. А что значит узнавать друг друга? Предотвращать конфликты», — рассуждает дипломат.

До этого Захарова заявила о преследовании инакомыслия на Западе. Она указала на то, что западные страны и их союзники ограничивают альтернативные точки зрения в медиапространстве, испытывая к ним тотальную нетерпимость. По словам дипломата, укоренившийся там миф о собственной исключительности стал лейтмотивом политики псевдодемократий по насаждению тоталитарной цензуры, русофобии, пропаганды войны и идей превосходства над остальным миром.

