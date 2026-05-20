Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова предрекла конец цивилизации из-за культурного неоварварства

Захарова: культурное неоварварство набирает обороты на Западе
Сергей Гунеев/РИА Новости

На Западе набирает обороты такое явление как неоварварство, когда отменяются театральные постановки и гастроли, закрываются выставки, а люди из мира культуры находятся под санкциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство», — сказала она.

Захарова добавила, что неоварварство в культурной сфере является общим вызовом для всех. Она отметила, что если человечество с этим согласится, то наступит «конец цивилизации».

«Это крест на возможности узнавать друг друга. А что значит узнавать друг друга? Предотвращать конфликты», — рассуждает дипломат.

До этого Захарова заявила о преследовании инакомыслия на Западе. Она указала на то, что западные страны и их союзники ограничивают альтернативные точки зрения в медиапространстве, испытывая к ним тотальную нетерпимость. По словам дипломата, укоренившийся там миф о собственной исключительности стал лейтмотивом политики псевдодемократий по насаждению тоталитарной цензуры, русофобии, пропаганды войны и идей превосходства над остальным миром.

Ранее была раскрыта неожиданная причина ненависти Европы к России.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!