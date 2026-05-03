Захарова заявила о преследовании инакомыслия на Западе

Западные страны и их союзники ограничивают альтернативные точки зрения в медиапространстве. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ко Всемирному дню свободы печати.

По ее словам, ситуация в сфере информации и коммуникаций продолжает ухудшаться. Она отметила, что государства коллективного Запада, по ее мнению, стремятся очистить свое информационное пространство от любых проявлений инакомыслия.

Захарова также заявила, что в западных странах усиливается нетерпимость к альтернативным точкам зрения.

«Тотальная нетерпимость к иным точкам зрения как производная укоренившегося там мифа о собственной исключительности стала лейтмотивом политики псевдодемократий по насаждению тоталитарной цензуры, русофобии, пропаганды войны и идей превосходства над остальным миром», — объяснила она.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что против России ведется гибридная агрессия, которая затрагивает в том числе медийную сферу и цифровое пространство.

Ранее российские дипломаты обвинили правительство Нидерландов в содействии РДК (признан в РФ террористической организацией).