Россия и Китай выступили против милитаризации Арктики

Российская Федерация и Китайская Народная Республика обеспокоены милитаризацией Арктики со стороны США и их союзникрв. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров их лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Отмечается, что Пекин и Москва подтверждают приверженность нормам международного права в регионе, уважению суверенитета и территориальной целостности арктических государств.

Кроме того, Россия и Китай заинтересованы в сохранении Арктики в качестве «территории мира, стабильности и низкой военно-политической напряженности», а также хотят участвовать в развитии конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в регионе, в том числе по линии Арктического совета, говорится в документе.

20 мая Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть переговоров и выступили с заявлениями для прессы. Лидеры РФ и КНР подписали «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», а также десятки документов о сотрудничестве в разных областях. Президент России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства». «Газета» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали документы о партнерстве и сотрудничестве.