Песков объяснил, почему первый язык его младшей дочери Нади не русский

Песков: младшая дочь заговорила на китайском языке раньше, чем на русском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его младшая дочь Надя заговорила на китайском языке раньше, чем на родном русском. Его слова передает РИА Новости.

«Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», — пояснил Песков во время беседы с журналистами.

По словам пресс-секретаря, няня Нади, которая жила в семье в течение четырех лет, родом из китайской деревни, которая расположена в 200 километрах от Пекина. Песков отметил, что сейчас девочка продолжает изучать китайский язык.

Также Песков ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы Надя в будущем поехала учиться или работать в Китай. Представитель Кремля заявил, что «хотел бы, чтобы она делала то, что она хочет».

До этого Песков рассказывал, что воспитанием младшей дочери Нади занимается его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Он признался, что «у бедного ребенка» рабочий график сопоставим с его, и в свои годы она учит уже три языка. Песков уточнил, что Надя занимается изучением китайского, французского и английского языков. Кроме того, девочка занимается фигурным катанием и музыкой. Занятия идут нон-стоп, отметил Песков.

У Дмитрия Пескова пятеро детей — трое сыновей и две дочери. Старший сын Николай родился в первом браке пресс-секретаря с Анастасией Буденной. Во втором браке с Екатериной Солоцинской у Пескова появились дочь Елизавета и двое сыновей — Мик и Дени. В союзе с третьей супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, у Пескова родилась младшая дочь Надя.

Ранее Песков раскритиковал себя за отцовские промахи.