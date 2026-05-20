Россия и Китай заявили о готовности сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США

Путин: РФ и КНР ни с кем не борются, они готовы работать с остальным миром

Российская Федерация и Китайская Народная Республика ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с китайским инженером Пэн Паем в Пекине, передает РИА Новости.

Российский лидера подчеркнул, что РФ и КНР сегодня борются только за свои интересы и развитие.

20 мая Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть переговоров и выступили с заявлениями для прессы. Лидеры РФ и КНР подписали «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», а также десятки документов о сотрудничестве в разных областях. Президент России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

