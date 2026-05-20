Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог назвал причину эмоциональных срывов Пашиняна

Политолог Матюшенков: Пашинян находится в глубоком политическом кризисе
Александр Вильф/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний уличный скандал премьер-министра Армении Никола Пашиняна с местной жительницей. По мнению эксперта, политик допускает эмоциональные срывы, поскольку находится в политическом кризисе: его рейтинги падают, а на вопросы о конфликте с Азербайджаном ему ответить просто нечего.

«В предвыборный период стратегия Пашиняна может обернуться против него самого: уставшее от конфликтов армянское общество хочет стабильности, а не новых потрясений, и избиратель, как показывает история, редко прощает пренебрежение к своим чувствам и потерям», — отметил Матюшенков.

Действующее руководство Армении пытается компенсировать все трудности обещаниями евроинтеграции, однако Европейский союз не готов принимать республику в свой состав, добавил он.

Недавно Пашинян сорвался на крик во время предвыборной встречи в Ереване после резкой критики со стороны местной жительницы. Инцидент попал на видео и быстро разошелся в сети. Спор начался из-за обвинений в адрес властей на фоне событий последних лет. С чего началась перепалка и как обычный диалог превратился в публичный скандал с угрозами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее переселенца из Карабаха задержали в Армении после критики в адрес Пашиняна.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!