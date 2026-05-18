«Всех нагну»: Пашинян накричал на людей во время предвыборной агитации

Премьер Пашинян сорвался на угрозы во время встречи с избирателями в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сорвался на крик во время предвыборной встречи в Ереване после резкой критики со стороны местной жительницы. Инцидент попал на видео и быстро разошелся в сети. Спор начался из-за обвинений в адрес властей на фоне событий последних лет. С чего началась перепалка и как обычный диалог превратился в публичный скандал с угрозами — в материале «Газеты.Ru».

«Вы — сбежавшие выродки»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной встречи вышел из себя и накричал на женщину, вступившую с ним в спор. К премьеру подошла местная жительница и резко раскритиковала власть, обвинив политика в разрушении страны и личных потерях.

«Ты разрушил страну, ты отнял наших сыновей, ты враг народа!» — заявила она.

По данным журналистов, женщиной оказалась врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Арпине Согоян. Она рассказала, что ее брат — военный врач и офицер Грант Папикян — пропал без вести во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и призналась, что не могла промолчать.

Сначала Пашинян пытался отвечать спокойно, однако затем сорвался на крик. В ходе перепалки он обрушился с критикой на политических оппонентов, в том числе экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, обвинив их в трусости и дезертирстве, а также пообещал «всех нагнуть и размазать».

«Вы — сбежавшие выродки, сорвите свои маски, всех вас нагну», — обрушился премьер.

Кадр из видео/Соцсети

Кроме того, он заявил о «сбежавших» во время конфликта карабахцах и пригрозил «согнуть» политических противников, включая представителей партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Когда женщина попыталась уйти, премьер остановил ее, схватив за рукав.

«Иди сюда, минуточку, не уходи! Я вас слушал, теперь вы меня послушайте!» — воскликнул он.

В пылу спора Пашинян допустил еще одно резкое высказывание.

«Высказалась? Теперь слушай, слушай ответ. Во-первых, скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову», — сказал он.

«Мы тебя уничтожим»

После скандала с участием Пашиняна Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело из-за распространенного в сети видео с угрозами в адрес премьера.

«Неустановленные лица, руководствуясь мотивами ненависти и нетерпимости, в прямом эфире распространили видеозапись угрозы убийством в адрес премьер-министра Армении в связи с его государственной и политической деятельностью», — заявила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.

Дело возбудили по статьям о подготовке убийства группой лиц, компьютерном саботаже и незаконном обороте оружия. Сейчас следствие устанавливает причастных к публикации ролика. Ранее в армянском сегменте интернета распространилось видео, на котором несколько вооруженных людей в масках оскорбляют премьера и угрожают ему расправой. Запись сделана на фоне флагов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, прекратившей существование с 1 января 2024 года.

«Мы знаем, что ты ходишь по улицам, мы тебя уничтожим, ты должен ответить», — заявили неизвестные.

Спикер парламента Ален Симонян назвал участников ролика «псами карабахского клана» и «врагами государства». Сам Пашинян призвал их раскрыть лица и ответил в жесткой форме.

«Амбалы, где вы были во время войны? Знаете, почему они в масках? Потому что как только они снимут маски, станет ясно, что это они... убежали, оставив наших солдат одних. Трусишки, снимите маски. Все эти маски один за другим снимем и... поставим вас на колени», — подчеркнул он.

Параллельно, по данным армянской газеты Hraparak, женщину, вступившую в ссору с премьером, пытаются уволить с работы. Как утверждает издание, ей позвонил главный врач и предложил написать заявление об уходе , однако она отказалась и заявила, что не боится давления.

Выборы

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года. О намерении участвовать в кампании уже заявили правящая партия «Гражданский договор» (лидер — Никол Пашинян), экс-президент Роберт Кочарян, бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий инициативу «Крылья единства», а также движение «По-своему», идейным лидером которого считается предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.

В выборах также планируют участвовать экс-мэр Еревана Айк Марутян с партией «Новая сила» и «Армянский национальный конгресс», список которого возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.

Последние очередные парламентские выборы в стране прошли в 2017 году, после чего состоялись внеочередные кампании в 2018 и 2021 годах.

Парламент Армении однопалатный и состоит из 107 депутатов, избираемых на пятилетний срок. Сейчас большинство принадлежит «Гражданскому договору» — 69 мандатов. Еще 34 места занимают представители оппозиционных сил — блоков «Армения» и «Честь имею».

«Либеральный фашизм»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала произошедшее с визитом европейских лидеров в Ереван.

«Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — «европейские ценности» налицо. Или на лице», — написала она, комментируя видео с участием Пашиняна.

Речь идет о визите президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, которые в начале мая приехали в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. По мнению политолога Рафаэля Ордуханяна, резкая реакция премьера связана с общей политической ситуацией в стране.

«Это определенная тактика «соросят», когда доводы кончаются, надо орать и кричать. Неважно, кто перед тобой. Это норма, которая сейчас в Ереване. Согласитесь, этой женщине повезло. Другие сидят в тюрьмах, высланы из страны, а кто-то убит», — подчеркнул он.

По словам эксперта, на фоне курса на сближение с Европой и дистанцирования от России Армения движется по сценарию Украины образца 2014 года, при котором игнорируется общественное мнение. Ордуханян назвал происходящее «либеральным фашизмом».