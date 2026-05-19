Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Переселенца из Карабаха задержали в Армении после критики в адрес Пашиняна

В Армении задержали мужчину после перепалки с Пашиняном на предвыборной встрече
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

В Армении задержали переселенца из Карабаха Артура Осипяна, который вступил в перепалку с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщил адвокат Роман Ерицян в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Конфликт произошел 18 мая во время встречи Пашиняна с избирателями. Осипян упрекнул премьера в роспуске Минской группы ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на фоне звучащих из Баку заявлений о планах переселения азербайджанцев в Армению.

Пашинян вышел из себя и начал оскорблять мужчину. После этого Осипяна силой оттащили от премьера, а затем Пашинян сказал, что он и такие как мужчина не должны быть живы после обострения конфликта в Карабахе. О судьбе Осипяна сейчас мало чего известно.

«Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее — у них нет никаких данных о его местонахождении», — написал Ерицян, добавив, что телефон мужчины выключен.

В этот же день во время предвыборной встречи с избирателями у Пашиняна произошел конфликт с еще одним человеком. Женщина эмоциально высказала свое недовольство, обвинив премьера в том, что он украл у нее «родину, брата и радость», а также растоптал армянское достоинство. Она прилюдно назвала Пашиняна «врагом народа». Политик не выдержал и сорвался на крик, сыпля угрозами в адрес женщины и своих политических оппонентов.

Ранее сообщалось, что в Армении заставляют уволиться женщину, на которую накричал Пашинян.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!