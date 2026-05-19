Переселенца из Карабаха задержали в Армении после критики в адрес Пашиняна

В Армении задержали переселенца из Карабаха Артура Осипяна, который вступил в перепалку с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщил адвокат Роман Ерицян в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Конфликт произошел 18 мая во время встречи Пашиняна с избирателями. Осипян упрекнул премьера в роспуске Минской группы ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на фоне звучащих из Баку заявлений о планах переселения азербайджанцев в Армению.

Пашинян вышел из себя и начал оскорблять мужчину. После этого Осипяна силой оттащили от премьера, а затем Пашинян сказал, что он и такие как мужчина не должны быть живы после обострения конфликта в Карабахе. О судьбе Осипяна сейчас мало чего известно.

«Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее — у них нет никаких данных о его местонахождении», — написал Ерицян, добавив, что телефон мужчины выключен.

В этот же день во время предвыборной встречи с избирателями у Пашиняна произошел конфликт с еще одним человеком. Женщина эмоциально высказала свое недовольство, обвинив премьера в том, что он украл у нее «родину, брата и радость», а также растоптал армянское достоинство. Она прилюдно назвала Пашиняна «врагом народа». Политик не выдержал и сорвался на крик, сыпля угрозами в адрес женщины и своих политических оппонентов.

Ранее сообщалось, что в Армении заставляют уволиться женщину, на которую накричал Пашинян.