Украину предупредили о последствиях увеличения штрафов за русский язык

Политолог Безпалько: поднятие штрафов за русский язык на Украине разозлит людей
Намерение властей Украины увеличить штрафы за использование русского языка в десять раз приведет к сильному раздражению со стороны простых украинцев, так как искоренить русский язык в стране невозможно. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.
 
«Это доказывает, что на самом деле русский язык и русскую культуру на Украине не то что истребить, изгнать чрезвычайно сложно. Украина — это русская страна, которая в лице своих элит всячески пытается мимикрировать под иноэтническое образование. Очевидно, что украинское государство к своим гражданам относится крайне негативно, потому что планирует наказывать их всего лишь за использование в принципе родного для них языка таким чудовищным образом, повысив штрафы в десять раз. Очевидно, что все остальные штрафы не помогают, они неэффективны. Эти штрафы, которые вырастут, может быть, в десять раз, приведут только к обратному результату. Это будет очень сильно раздражать людей», — подчеркнул он.
 
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в 10 раз.
 
По данным украинских СМИ, штраф за первое нарушение составляет до $115, а за повторное до $270. Языковой омбудсмен считает, что для системных нарушителей эти суммы нечувствительны, поэтому она предлагает их увеличить.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.

 
