В России допустили удар по Латвии из-за новых угроз Украины

Главная задача Москвы на фоне угроз украинского лидера Владимира Зеленского увеличить количество дальнобойных ударов по России состоит в том, чтобы опередить Киев. Для этого нужно наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, а также по Латвии, с территории которой ВСУ готовят серии террористических ударов по тыловым регионам РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Наша задача — нанести удар по базам на территории Латвии, наносить удары по центрам принятия решений на Украине и непосредственно активизировать работу по портам Одессы, потому что основная масса грузов идет через море. Порт, причалы должны быть выведены из строя, они не должны принимать грузы. Работа по транспортной логистике, ее надо активизировать. Работу по мостам тоже надо активизировать. То есть таким образом мы должны действовать, на опережение. Раз Зеленский заявил, значит, мы должны опередить его», — подчеркнул аналитик.



По словам Кнутова, заявление украинского лидера об утверждении планов по применению дальнобойных средств поражения против России в июне призвано вызвать панику и недовольство среди населения РФ, чтобы якобы приблизить мир «на условиях Киева».



Зеленский утвердил июньские планы «дальнобойности», которые должны «творчески развить» продемонстрировавшие силу в мае украинские «дальнобойные санкции». Под «санкциями» Зеленский имел в виду удары вглубь территории Российской Федерации.

