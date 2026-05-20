Путин оценил перспективы сотрудничества России и Китая

Перспективы сотрудничества России и Китая являются безграничными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава российского государства вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 20 мая принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

В приветственной речи Путин обратился к молодым людям, участвующим в российско-китайских образовательных и научных обменах. Российский лидер отметил, что со временем они примут на себя ответственность за сохранение и приумножение добрых традиций и партнерства РФ и КНР.

«Убежден, что вам будет это по силам и вы справитесь со всеми, даже самыми амбициозными задачами по развитию российско-китайского сотрудничества, перспективы которого поистине безграничны», — сказал он.

20 мая Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть переговоров и выступили с заявлениями для прессы. Лидеры РФ и КНР подписали «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», а также десятки документов о сотрудничестве в разных областях. Президент России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин встретился в Китае с инженером, которого видел еще ребенком в 2000 году.