Путин перечислил сферы, где Россия и Китай взаимодействуют

Путин: РФ и КНР сотрудничают в области энергетики, машиностроения и науки

Президент России Владимир Путин в ходе заявления по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзинпином перечислил сферы, где Москва и Пекин взаимодействуют. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что Россия и Китай интенсивно сотрудничают в области энергетики, совершенствуют промышленную кооперацию, формируя новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя новейшие технологии и инновации. Кроме того, в Москве и ряде регионов России налажен выпуск автомобилей китайских марок.

Воплощаются в жизнь масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космического пространства, а также во многих других наукоемких отраслях, добавил Путин.

20 мая Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть переговоров и выступили с заявлениями для прессы. Лидеры РФ и КНР подписали «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», а также десятки документов о сотрудничестве в разных областях. Президент России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства». «Газета» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали документы о партнерстве и многополярном мире во время встречи в Пекине.