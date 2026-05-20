Глава КНР Си Цзиньпин пообещал выдвинуть концепцию «Сообщества единой судьбы человечества» и еще четырех глобальных инициатив. Об этом 20 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«В этой связи я выдвинул концепцию «Сообщества единой судьбы человечества» и четыре глобальные инициативы, которые пользуются широкой поддержкой со стороны мирового сообщества, в том числе и России», — сказал он.

До этого лидеры двух стран приняли совместное соглашение об углублении отношений РФ и Китая. Отмечается, что церемония подписания документов состоялась в после переговоров Путина и Си в Доме народных собраний в Пекине.

Заявление посвящено дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, а также об углублению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин дал оценку переговорам с Си Цзиньпином в узком составе.