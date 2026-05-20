В Пекине заключено соглашение о совместном железнодорожном проекте России и Китая

Российская и китайская стороны подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Соглашение подписали министр транспорта России Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.

Речь идет о строительстве второго пути шириной колеи 1435 мм на трансграничном участке Забайкальск — Маньчжурия. К 2030 году путь позволит увеличить пропускную способность на 11 млн тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки. Пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия является крупнейшим пунктом пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 мм на вагоны китайской колеи 1435 мм и обратно.

Делегации РФ и КНР приняли 20 совместных документов в рамках поездки президента России Владимира Путина в Пекин, некоторые из них подписаны главами двух государств.

Ранее Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовыми.