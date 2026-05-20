Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Пекине заключено соглашение о совместном железнодорожном проекте России и Китая

Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги

Российская и китайская стороны подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Соглашение подписали министр транспорта России Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.

Речь идет о строительстве второго пути шириной колеи 1435 мм на трансграничном участке Забайкальск — Маньчжурия. К 2030 году путь позволит увеличить пропускную способность на 11 млн тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки. Пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия является крупнейшим пунктом пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 мм на вагоны китайской колеи 1435 мм и обратно.

Делегации РФ и КНР приняли 20 совместных документов в рамках поездки президента России Владимира Путина в Пекин, некоторые из них подписаны главами двух государств.

Ранее Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовыми.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!