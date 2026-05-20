Рябков раскрыл, как новое руководство Ирана относится к вопросу обладания ядерным оружием

Новое руководство Ирана, как и прежние власти страны, придерживается обязательства не обладать ядерным оружием. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Никто не спорит с тем, что у Исламской Республики Иран не должно быть ядерного оружия. В том числе с этим всегда соглашались как прежние, так и нынешние руководители исламской республики», — сказал дипломат.

Замминистра подчеркнул, что для решения подобных вопросов существует Договор о нераспространении ядерного оружия, в котором закреплены все необходимые обязательства. Рябков отметил, что иранская сторона никогда не отказывалась от выполнения положений этого документа.

19 мая президент США заявил, что Вашингтон ждет от Тегерана заявления в письменной форме об отсутствии у Ирана планов создавать ядерное оружие.

15 мая министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи сказал, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. По его словам, Тегеран никогда не стремился заполучить ядерное оружие.

Ранее в США заявили, что Китай против наличия у Ирана ядерного оружия.