Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

МИД Ирана заявил, что возвращение США к войне принесет «еще больше сюрпризов»

Арагчи заявил, что США ждут «сюрпризы» при возобновлении военных действий
Denis Balibouse/Reuters

США при возобновлении военных действий против Ирана ждет «еще больше сюрпризов». Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что конгресс США спустя месяцы после начала войны с Ираном признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды, в том числе истребителей F-35.

«С учетом усвоенных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов», — написал Арагчи.

На этой неделе США отложили удары по Ирану на два-три дня после просьбы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Axios уточнил, что решение о паузе последовало после того, как Вашингтон оценил новое иранское предложение.

По данным портала, Белый дом счел его недостаточным. Несмотря на это, американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на мирную сделку с Тегераном, но при этом он поручил Пентагону готовиться к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто.

Ранее Вэнс рассказал, чего хотят США на переговорах с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!