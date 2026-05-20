МИД Ирана заявил, что возвращение США к войне принесет «еще больше сюрпризов»

США при возобновлении военных действий против Ирана ждет «еще больше сюрпризов». Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что конгресс США спустя месяцы после начала войны с Ираном признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды, в том числе истребителей F-35.

«С учетом усвоенных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов», — написал Арагчи.

На этой неделе США отложили удары по Ирану на два-три дня после просьбы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Axios уточнил, что решение о паузе последовало после того, как Вашингтон оценил новое иранское предложение.

По данным портала, Белый дом счел его недостаточным. Несмотря на это, американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на мирную сделку с Тегераном, но при этом он поручил Пентагону готовиться к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто.

