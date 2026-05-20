Небензя назвал единственный способ положить конец эскалации войны США с Ираном

Конфликт между США и Ираном можно прекратить только устранив его первопричины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, передает ТАСС.

«Хотим подчеркнуть, что единственный способ положить конец эскалации и ликвидировать все ее негативные последствия, в том числе с точки зрения ядерной безопасности, — это устранить первопричины конфликта», — сказал он Небензя.

На этой неделе США отложили удары по Ирану на два-три дня после просьбы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Axios уточнил, что решение о паузе последовало после того, как Вашингтон оценил новое иранское предложение. По данным портала, Белый дом счел его недостаточным. Несмотря на это, американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на мирную сделку с Тегераном, но при этом он поручил Пентагону готовиться к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто.

