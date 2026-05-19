В «Росатоме» пообещали бить в колокола из-за атак на ЗАЭС

Лихачев: «Росатом» будет бить во все в колокола из-за атак ВСУ на ЗАЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил в разговоре с РИА Новости, что госкорпорация будет «бить во все колокола» и в контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и с партнерами в Евросоюзе (ЕС) из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«Мы будем бить во все колокола, поднимать, конечно, свой голос и в МАГАТЭ, и в контактах с европейскими партнерами на тему того, что это колоссальный вызов и попытка продемонстрировать свою силу над мирным населением Энергодара, ВСУ просто играют с огнем», — сказал Лихачев.

19 мая директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ночью Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Она оказалась самой серьезной по интенсивности за последнее время. По словам специалиста, налеты украинских дронов фиксировались в разных районах города. После атаки были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей. На территории электростанции разрушений нет, подчеркнула Яшина.

Ранее на ЗАЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.