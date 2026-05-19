ООН поступил от главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова письмо с вопросами по провокации в Буче. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, его слова передает РИА Новости.

«Письмо было получено, и ответ составляется», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что ответ на настоящий момент не отправлен.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины избавляются от людей, которые могли бы рассказать правду об инсценировке в Буче в Киевской области. Дипломат также заявила, что спустя время именно в этом населенном пункте украинские власти «с особой ретивостью» проводили насильственную мобилизацию. По ее словам, это делалось для того, чтобы таким образом избавиться от очевидцев тех событий.

Весной 2022 в город Буча, расположенный на расстоянии менее 50 километров от Киева, вошли украинские войска и подразделения территориальной обороны. Спустя несколько дней в Буче были проведены несколько волн зачисток, организованных местными силовыми структурами. Западные и украинские средства массовой информации без предоставления каких-либо доказательств возложили ответственность за произошедшую трагедию на российскую армию.

Ранее экс-глава контрразведки ФСБ рассказал о провокации в Буче.