Сырский рассказал, когда будет переноситься ротация в ВСУ

Ротация солдат ВСУ в зоне боевых действий должна происходить каждые два месяца, однако в периоды обострения боевых действий она будет переноситься. Об этом главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью YouTube-каналу Militarnyi.

По его словам, на Украине планируется готовить три смены личного состава, что позволит обеспечивать плановую замену подразделений. На выполнение боевых задач должно отводиться около месяца, сказал Сырский. После этого подразделение планируется выводить на восстановление, доукомплектование, подготовку или выполнение задач вне передовой.

«Есть все условия подготовить три смены военнослужащих в зоне боевых действий и обеспечить ротацию», — заявил он.

Главком ВСУ также добавил, что контроль организации и выполнения ротации планируется проводить 15 числа каждого месяца. При этом он признал, что оперативная ситуация на фронте периодически не позволяет заменить подразделения, и в период обострений обстановки или активных боевых действий ротация будет переноситься.

30 апреля Сырский подписал указ, согласно которому пребывания украинских солдат на фронте должно длиться не более двух месяцев.

В апреле командующий десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол заявил, что сейчас в рекрутинговые центры на Украине идет «гораздо меньше» людей, чем раньше, а нехватка солдат приводит к тому, что в ВСУ нет ротации и нормального отпуска.

Ранее Сырский обвинил Россию в подготовке атаки через Белоруссию.