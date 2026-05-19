Белый дом выделит из бюджета $1,7 млрд на компенсации жертвам режима Байдена

Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Администрация Белого дома анонсировала создание компенсационного фонда в размере $1,7 млрд для сторонников MAGA, которые пострадали от действий минюста в период президентства Джо Байдена. Как сообщает Metro, решение было принято в рамках урегулирования иска действующего главы государства к Налоговой службе (IRS) из-за утечки его налоговых деклараций.

Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш назвал этот шаг «законным механизмом для того, чтобы жертвы политических репрессий и злоупотреблений могли быть услышаны и добиться справедливости». Однако демократы и правительственные наблюдатели уже пообещали бороться с этим, по их мнению, «коррумпированным» соглашением, которое будет финансироваться за счет налогоплательщиков.

В частности, конгрессмен-демократ Джейми Раскин назвал инициативу «кормушкой» и заявил, что это «вымогательство с целью изъять $1,7 млрд из казны и перелить их в гигантский теневой фонд для частной армии» президента, включая участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

