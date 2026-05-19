Израиль задержал сестру президента европейского государства

Израиль задержал сестру президента Ирландии доктора Маргарет Коннолли, которая плыла на судне флотилии Sumud в сектор Газа. Об этом сообщает Sky News.

По данным канала, на судне находились еще пять граждан Ирландии. Израильские силы перехватили 28 лодок, в том числе ту, на которой плыла Конноли, у берегов Кипра 18 мая.

Министерство иностранных дел Израиля назвало флотилию «провокацией» и добавило, что на борту не было никакой гуманитарной помощи.

Конноли заявила, что очень гордится тем, что принимает участие в этой флотилии. Это самая крупная из всех на сегодняшний день флотилий, она направилась в Газу с целью открыть гуманитарный путь для доставки необходимой помощи и лекарственных средств местному населению, сказала доктор в видеообращении перед отплытием.

В Дублине заявили, что официальные лица «активно следят за ситуацией, связанной с глобальной флотилией Sumud», и контактируют с соответствующими органами власти. Там заверили, что «пострадавшим гражданам Ирландии» будет оказана консульская помощь.

Ранее Израиль заявил о контроле над 60% территории сектора Газа.