Политолог назвал закономерным заявление Трампа о переносе ударов по Ирану

Политолог Торопов: США и Иран заключат мирный договор в этом году
Заявление президента США Дональда Трампа о переносе ударов по Ирану вполне закономерно. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов. Эксперт считает, что до конца лета соглашение между странами будет подписано.

«Скоро будет достигнуто устойчивое долговременное перемирие, согласно которому у Ирана не будет статуса ядерной державы, а Ормузский пролив откроется до конца года. Стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов, кроме пролива и ядерного оружия», — сказал Торопов.

Все риторические угрозы являются не более чем переговорной тактикой, направленной на достижение наилучших переговорных позиций, добавил он.

Накануне стало известно, что США отложили удары по Ирану на два-три дня после просьбы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Трамп заявил, что рассчитывает на мирную сделку с Тегераном, но при этом поручил Пентагону готовиться к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оптимистично оценил шансы по достижению договоренностей с Ираном.

 
