Мерц резко высказался о России

Канцлер Мерц назвал Россию непосредственной угрозой для Европы
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет «непосредственную угрозу» для Европы. Его слова приводит Clash Report.

«Мы все знаем, что за последние годы ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась. Очевидно, что Россия представляет для нас непосредственную угрозу», — заявил Мерц.

Он утверждает, что на фоне геополитической напряженности и вызовов в сфере безопасности на Германию ложится особая ответственность не только за свое собственное будущее, но и за единство Европы.

В связи с этим канцлер напомнил, что Германия «преобразует» свои войска «в самую сильную регулярную армию вооруженных сил в Европе».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее глава МИД ФРГ назвал условие для переговоров Мерца с Путиным.

 
