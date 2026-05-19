В МИД заявили о самой массированной атаке ВСУ на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 11 по 17 мая совершили самую массированную атаку БПЛА на Москву и область. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

В докладе Мирошника отмечается, что по столичному региону ВСУ выпустили не менее 100 ударных дронов. Целями террористических ударов стали спальные кварталы и районы жилой застройки. Кроме того, в ходе ударов пострадали мирные жители.

В материале говорится, что аналогичным образом армия Украины атаковала Рязань, Белгород и Шахтерск, вследствие чего в городах были зафиксированы масштабные разрушения, а также ранения среди местных граждан, в том числе детей, отметил посол МИД РФ.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что руководство Украины пытается настроить россиян против собственного государства, у Киева для этих целей есть серьезная подпитка от стран Запада. Он указал, что Украина перешла на террористические методы ведения конфликта против России. ВСУ поражают гражданские объекты, чтобы вызвать социальный взрыв, констатировал военный.

