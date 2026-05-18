В Литве не заметили вторгшийся украинский БПЛА

LRT: система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила БПЛА ВСУ
Система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила вторгшийся украинский беспилотник. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил министр обороны Робертас Каунас.

По его словам, имеющимися у Литвы электронными средствами обнаружения и слежения украинский дрон обнаружить не удалось.

«Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками», — поделился министр.

Каунас уточнил, что беспилотники летают на малой высоте и большой скорости, поэтому их очень трудно обнаружить. и «100-процентного обнаружения нет ни на Украине, ни в России, ни в США».

17 мая руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщал, что на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским.

По его словам, следов взрыва упавшего дрона, обломки которого были обнаружены вечером 17 мая, не видно.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Самане Утенского района. О случившемся сообщили местные жители. Полиция и экстренные службы Литвы проводят расследование на месте падения БПЛА.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной дроны.

 
