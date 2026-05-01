Война США и Израиля против Ирана
Подоляк недоволен, что американские посредники «едят чебуреки» в Москве

Советник ОП Подоляк недоволен, что американские посредники едят чебуреки в Москве
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недовольство тем, что американские посредники по урегулированию конфликта на Украине «едят чебуреки» в Москве, однако отказываются приезжать в Киев. Его слова приводит УНИАН.

«Украина в любой момент готова к активным переговорам офлайн. Мы ждем американскую переговорную группу в Киеве - организационно все готово. Но выглядит странно, когда модераторы приезжают в Москву, едят чебуреки или хачапури, но не приезжают в страну, которая защищается», - отметил Подоляк.

До этого сообщалось, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф питает особую любовь к чебурекам. Отмечается, что чиновник вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером посетили столицу РФ, где провели переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. При этом в ходе поездки они успели полакомиться посикунчиками с крабом — небольшими уральскими пирожками, обжаренными в масле.

Угощения для политиков приготовил ресторан Savva. Директор заведения Максим Романцев рассказал, что посикунчики похожи на мини-чебуреки.

Ранее спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным съел огромный чебурек.

 
