Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Киев в осаде»: названо условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры

Аналитик Блохин: если киевский режим пошатнется, Зеленский пойдет на переговоры
Axel Schmidt/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией только тогда, когда киевский режим будет рушиться под натиском ВС РФ. Сейчас ему помогает Европа, поэтому Киев не заинтересован в мирных инициативах. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.
 
«С чего бы желание у Киева вести переговоры возникнет? Желания не возникает, потому что его поддерживает Европа. Они недавно дали €90 млрд. Киев  на полученные деньги хочет демонстрировать эффективность борьбы с Россией: атаки беспилотников. Если бы под ними [властями Украины]все трещало, если бы Зеленский чувствовал, что рушится киевский режим, тогда бы он пошел на эти переговоры, а тут Европа поддерживает <...> Если он будет чувствовать опасность, если Киев будет под обстрелами, в осаде, тогда будут переговоры», — отметил аналитик.
 
На этом фоне американцам не до Украины, считает Блохин, поскольку у них наиболее важным внешнеполитическим треком сейчас является Иран. Президент США Дональд Трамп, допустил политолог, может вернуться к переговорам по Украине, но только «если нечем будет заняться».
 
До этого в докладе генерального инспектора Пентагона конгрессу США говорилось о том, что договоренность по урегулированию конфликта на Украине еще не достигнута из-за непримиримой позиции украинского лидера.

Ранее Кремль заявил, что Киев должен вывести войска с территорий российских регионов для прекращения огня.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!