«Киев в осаде»: названо условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры

Украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией только тогда, когда киевский режим будет рушиться под натиском ВС РФ. Сейчас ему помогает Европа, поэтому Киев не заинтересован в мирных инициативах. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.



«С чего бы желание у Киева вести переговоры возникнет? Желания не возникает, потому что его поддерживает Европа. Они недавно дали €90 млрд. Киев на полученные деньги хочет демонстрировать эффективность борьбы с Россией: атаки беспилотников. Если бы под ними [властями Украины]все трещало, если бы Зеленский чувствовал, что рушится киевский режим, тогда бы он пошел на эти переговоры, а тут Европа поддерживает <...> Если он будет чувствовать опасность, если Киев будет под обстрелами, в осаде, тогда будут переговоры», — отметил аналитик.



На этом фоне американцам не до Украины, считает Блохин, поскольку у них наиболее важным внешнеполитическим треком сейчас является Иран. Президент США Дональд Трамп, допустил политолог, может вернуться к переговорам по Украине, но только «если нечем будет заняться».



До этого в докладе генерального инспектора Пентагона конгрессу США говорилось о том, что договоренность по урегулированию конфликта на Украине еще не достигнута из-за непримиримой позиции украинского лидера.

Ранее Кремль заявил, что Киев должен вывести войска с территорий российских регионов для прекращения огня.