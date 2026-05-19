Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Подсчитаны расходы США на войну с Ираном

Iran War Cost Tracker: США потратили более $85 млрд за 79 дней войны с Ираном
Vahid Salemi/AP

США потратили более $85 млрд за 79 дней войны с Ираном. Об этом сообщил портал Iran War Cost Tracker.

Авторы платформы взяли в расчет расходы на содержание персонала американских кораблей, переброшенных на Ближний Восток, и другие сопутствующие траты. Выяснилось, что показатель втрое превышает сумму в $29 млрд, которую называл исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона США Джулс Херст.

19 мая президент США заявил, что на два-три дня отложил удары по Ирану. Глава Белого дома сообщил, что об этом его попросили Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и ряд других, поскольку они считают, что мирная сделка близка. Президент заявил, что уведомил Израиль и страны на Ближнем Востоке о своем решении приостановить удары.

Портал Axios в свою очередь уточнил, что отмена удара не означает отказа Вашингтона от военного сценария. Как стало известно журналистам, американский лидер готов перейти к «полному» или «полномасштабному» наступлению, если «приемлемая сделка» не будет достигнута.

Ранее были раскрыты пять условий США для урегулирования конфликта с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!