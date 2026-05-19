Подсчитаны расходы США на войну с Ираном

Iran War Cost Tracker: США потратили более $85 млрд за 79 дней войны с Ираном

США потратили более $85 млрд за 79 дней войны с Ираном. Об этом сообщил портал Iran War Cost Tracker.

Авторы платформы взяли в расчет расходы на содержание персонала американских кораблей, переброшенных на Ближний Восток, и другие сопутствующие траты. Выяснилось, что показатель втрое превышает сумму в $29 млрд, которую называл исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона США Джулс Херст.

19 мая президент США заявил, что на два-три дня отложил удары по Ирану. Глава Белого дома сообщил, что об этом его попросили Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и ряд других, поскольку они считают, что мирная сделка близка. Президент заявил, что уведомил Израиль и страны на Ближнем Востоке о своем решении приостановить удары.

Портал Axios в свою очередь уточнил, что отмена удара не означает отказа Вашингтона от военного сценария. Как стало известно журналистам, американский лидер готов перейти к «полному» или «полномасштабному» наступлению, если «приемлемая сделка» не будет достигнута.

Ранее были раскрыты пять условий США для урегулирования конфликта с Ираном.