Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде высмеяли заявление Мерца о давлении на Россию

Сенатор Пушков: Мерц живет в выдуманном мире и плохо понимает, о чем говорит
Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц живет в выдуманном мире и плохо понимает, о чем говорит. Таким образом сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова немецкого лидера о том, что Европа усиливает давление на Россию ради переговоров.

Как отметил Пушков, в лице Мерца «европейцы вновь надувают щеки, пытаясь изобразить себя вершителями мировых судеб, хотя полмира уже списало Европу со счета как ведущего геополитического игрока».

«Напомним, что до этого Мерц настаивал на приеме Украины в НАТО и утверждал, что позиция США по этому вопросу ничего не значит. С тех пор тема оказалась закрытой, и он уже об этом не говорит. Теперь Мерц заверяет, что через давление принудит Москву к переговорам, которые, по его логике, обеспечат победу Европы», — написал парламентарий.

Сенатор задался вопросом, верит ли в эту «ахинею» сам Мерц, или просто «дурит немцам мозги». В связи с этим Пушков также напомнил, что большая часть немцев считает, что их страна движется в неверном направлении.

До этого Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию и Москва должна понять, что ей необходимо начать переговоры. Он добавил, что украинская сторона может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Европы.

Ранее Мерц резко высказался о России.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!